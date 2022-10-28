Польша намерена потребовать от РФ возместить ущерб, "причинённый СССР"

В Польше намерены провести расчёт потерь, "понесённый из-за СССР" за годы Второй мировой войны, и потребовать от РФ возместить ущерб. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики.

В ведомстве отметили, что соответствующий расчёт подготовят на основе исследований, подобных тем, которые привели к отчёту об ущербе, причинённом Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов.