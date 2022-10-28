Польша намерена потребовать от РФ возместить ущерб, "причинённый СССР"
В Польше намерены провести расчёт потерь, "понесённый из-за СССР" за годы Второй мировой войны, и потребовать от РФ возместить ущерб. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики.
В ведомстве отметили, что соответствующий расчёт подготовят на основе исследований, подобных тем, которые привели к отчёту об ущербе, причинённом Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов.
Ранее Лайф рассказывал, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии.
ТАСС / Макс Альперт