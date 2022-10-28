Ярошенко назвал девизом своей работы в ОП РФ лозунг "Своих не бросаем"

Лётчик Константин Ярошенко, который сегодня по указу президента России Владимира Путина был введён в состав Общественной палаты, рассказал Лайфу, чем займётся на ответственном посту. Он выразил уверенность, что сможет сделать очень много полезного и нашему государству, и нашему народу.

"Первое — это продвижение тезиса "Своих не бросаем", принципов, которым следует наш президент и в отношении меня, и в отношении Марии Бутиной, и в отношении других наших соотечественников, которые, как вы знаете, восемь лет страдают от геноцида украинской хунты", — озвучил одну из главных своих задач собеседник Лайфа.

Второе, чем бы хотел заняться член Общественной палаты Константин Ярошенко, — это продвижение правозащитной повестки на международном уровне. Российский лётчик готов противодействовать двойными стандартами США и коллективного Запада в сфере правосудия и соблюдения прав человека.

"Спецслужбы США и Запада внедряются в систему правосудия и в политическую систему других стран для достижения своей выгоды. Сегодня на международной арене на всех инакомыслящих идут гонения. Также идут гонения на граждан России, и этому не противостоят никакие международные структуры, которые по факту являются американскими марионеткам и выполняют указания властей США", — говорит Ярошенко.

В этой области, по словам собеседника Лайфа, у него есть солидные наработки, большой багаж знаний и опыта, который он получил за 12 лет нахождения в американских тюрьмах и в тюрьмах Либерии.