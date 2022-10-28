Ярошенко назвал девизом своей работы в ОП РФ лозунг "Своих не бросаем"
В Общественной палате РФ лётчик Ярошенко займётся продвижением правозащитной повестки на международном уровне
Лётчик Константин Ярошенко, который сегодня по указу президента России Владимира Путина был введён в состав Общественной палаты, рассказал Лайфу, чем займётся на ответственном посту. Он выразил уверенность, что сможет сделать очень много полезного и нашему государству, и нашему народу.
"Первое — это продвижение тезиса "Своих не бросаем", принципов, которым следует наш президент и в отношении меня, и в отношении Марии Бутиной, и в отношении других наших соотечественников, которые, как вы знаете, восемь лет страдают от геноцида украинской хунты", — озвучил одну из главных своих задач собеседник Лайфа.
Второе, чем бы хотел заняться член Общественной палаты Константин Ярошенко, — это продвижение правозащитной повестки на международном уровне. Российский лётчик готов противодействовать двойными стандартами США и коллективного Запада в сфере правосудия и соблюдения прав человека.
"Спецслужбы США и Запада внедряются в систему правосудия и в политическую систему других стран для достижения своей выгоды. Сегодня на международной арене на всех инакомыслящих идут гонения. Также идут гонения на граждан России, и этому не противостоят никакие международные структуры, которые по факту являются американскими марионеткам и выполняют указания властей США", — говорит Ярошенко.
В этой области, по словам собеседника Лайфа, у него есть солидные наработки, большой багаж знаний и опыта, который он получил за 12 лет нахождения в американских тюрьмах и в тюрьмах Либерии.
Напомним, в 2011 году Ярошенко был приговорён в США к 20 годам по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Свою вину россиянин отрицал и дело называл сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказы. Константину предлагали свободу в обмен на признание вины в преступлениях, которые он не совершал, в противном случае ему грозило пожизненное заключение. Он не согласился принять условия своих мучителей даже под пытками. В американской тюрьме он провёл 12 лет, а 27 апреля 2022 года российский лётчик в результате обмена наконец вернулся на родину.
ТАСС / Антон Новодережкин