Представитель МИД Франции поспорила со словами Путина о противостоянии России и Запада
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не согласилась со словами президента России Владимира Путина о том, что именно по вине Запада сегодня в мире, и в том числе на Украине, сложилась такая тяжёлая ситуация.
"То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира", — заявила Лежандр.
Напомним, накануне пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин указал на кровавую и опасную игру Запада, где на кон поставлена власть над миром, а также на привычку Запада во всём винить Россию. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россию "просто послали подальше" при попытках договориться о нерасширении НАТО на восток за счёт Украины.
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