Названы пять рабочих способов привить ребёнку любовь к спорту

Любовь к спорту важно закладывать в человеке ещё с детства, однако привить её ребёнку не так уж и просто. Эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев в беседе с Лайфом назвал пять способов, благодаря которым дети с радостью будут гонять мяч или кататься на лыжах.

В первую очередь, по словам специалиста, необходим живой пример. Вряд ли ребёнок захочет играть в футбол или ездить на велосипеде, когда его родители любят полежать на диване перед телевизором.

"Красивые и вдохновляющие слова о том, что надо ходить плавать или заниматься гимнастикой, не помогут, если сами папа и мама не ведут активный образ жизни. Занимайтесь спортом, проводите выходные в парках в летнее время, играйте в подвижные игры с детьми. Зимой катайтесь на лыжах, ватрушках, на коньках и так далее. Так дети лучше всего полюбят жизнь, наполненную спортивными мероприятиями", — отметил Лосев.

Кроме того, важно поддерживать ребёнка — хвалить за достижения и не ругать за неудачи. Эксперт предупреждает, что приобщение детей к здоровому образу жизни не должно превращаться в пытку. Очень важно, чтобы ребёнок в целом чувствовал, что родители одобряют его действия.

Говоря о третьем способе "воспитания активности", наш собеседник подчеркнул, что ни в коем случае нельзя навязывать детям тот или иной вид спорта. Если ребёнок сам проявляет интерес к какой-либо секции, то задача родителей этот выбор всецело одобрить и поддержать.

"Позвольте ему заниматься тем, чем он хочет. Возможно, спустя месяц или год появится другая активность. Если вам сильно хочется отдать ребёнка в "ваш" вид спорта, безобидно что вы можете сделать — это начать вместе с ним ненавязчиво проводить время с вами в занятии этим увлечением", — уточнил Лосев.

Кроме того, по словам эксперта, немаловажную роль играет комфортная и доброжелательная атмосфера в спортивных кружках. Поэтому если ребёнок, к примеру, увлечён плаванием, то родителям следует отдать его в секцию, где ему будет весело. В окружении сверстников дети быстрее учатся, а также легче усваивают нагрузки. Также важно, чтобы тренер любил своё дело и самозабвенно работал с детьми, добавил специалист.

И, наконец, пятый способ привить любовь ребёнка к спорту заключается в источнике вдохновения. Для этого можно подарить чаду красивую спортивную форму. И в момент примерки костюма важно подбадривать детей и говорить, как здорово у них получается делать какой-либо элемент в том или ином виде спорта.