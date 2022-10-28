Врач рассказала, как восполнить уровень витамина D осенью

Восполнить уровень витамина D осенью можно с помощью препаратов, а также включив в рацион молочные продукты, сыр и рыбу жирных сортов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

"Правильнее было бы поступить следующим образом: обратиться в лабораторию, чтобы сдать анализ на уровень витамина D и при выявлении его недостатка или дефицита обратиться либо к терапевту, либо к эндокринологу, чтобы скорректировать недостаток витамина D препаратами, которые содержат его в достаточном количестве", — отметила она.

При этом Зяблова подчеркнула, что у большинства россиян наблюдается нехватка витамина D. Происходит это из-за погоды, в частности, из-за малого количества солнечных лучей, а потому даже при разнообразном рационе иногда не удаётся удерживать содержание полезных веществ в норме.

Эксперт добавила, что если лабораторный анализ покажет достаточный уровень витамина D, то есть 30–100 нг/мл, стоит принимать добавки в качестве профилактики и употреблять соответствующие продукты. Специалист также обратила внимание на то, что восполнять дефицит веществ необходимо не только осенью, но и в любое другое время года.