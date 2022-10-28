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28 октября, 11:03

ВС РФ уничтожили более 180 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении

Российские артиллерия и авиация за сутки уничтожили более 180 украинских военнослужащих на Николаевско-Криворожском направлении. Удары наносились по резервам ВСУ и диверсионным группам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также, по данным МО РФ, уничтожено восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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А накануне российские военнослужащие также сорвали попытки наступления подразделений ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, более 60 украинских бойцов были уничтожены.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова

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