ВС РФ уничтожили более 180 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении
Российские артиллерия и авиация за сутки уничтожили более 180 украинских военнослужащих на Николаевско-Криворожском направлении. Удары наносились по резервам ВСУ и диверсионным группам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих", — отметил он.
Также, по данным МО РФ, уничтожено восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
А накануне российские военнослужащие также сорвали попытки наступления подразделений ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, более 60 украинских бойцов были уничтожены.
ТАСС / Станислав Красильников