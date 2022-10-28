Бойцы Росгвардии за десять дней ликвидировали около 200 украинских военных

Бойцы Росгвардии за десять дней в ходе спецоперации на Украине обнаружили и ликвидировали около 200 военнослужащих Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За вышеуказанный период было выполнено 58 вылетов беспилотных летательных аппаратов. В ходе манёвров были обнаружены командный пункт, склад боеприпасов, реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" и бронетехника ВСУ. Также была выявлена живая сила противника — около 200 бойцов. После этого координаты целей были оперативно переданы на пункт управления.

"В итоге артиллерией Росгвардии при поддержке артиллерии ВС РФ поражено 22 скопления живой силы, 24 автомобиля, пять взводных опорных пунктов, пять скоплений вооружения и военной техники, пункт управления, гаубица Д-30, наблюдательная вышка с радиолокационной станцией, РСЗО, девять миномётов, артиллерийский взвод и четыре бронеавтомобиля", — говорится в сообщении.