Венгерский журналист Штир согласился с Путиным по вопросу суверенитета Украины
Именно Россия является гарантом суверенитета Украины, с таким заявлением президента РФ Владимира Путина согласился венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, чёрт знает, в каких границах останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины", — приводит его слова РИА "Новости".
Журналист также заявил, что спецоперация может продлиться долго, ведь боевые действия затягиваются из-за получения Киевом оружия от западных стран. Именно поэтому Будапешт не посылает на Украину вооружений, добавил Штир.
Ранее Путин раскрыл способ "очень просто" уладить конфликт на Украине мирным путём. По словам главы российского государства, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне.