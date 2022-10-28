Венгерский журналист Штир согласился с Путиным по вопросу суверенитета Украины

Именно Россия является гарантом суверенитета Украины, с таким заявлением президента РФ Владимира Путина согласился венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, чёрт знает, в каких границах останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины", — приводит его слова РИА "Новости".

Журналист также заявил, что спецоперация может продлиться долго, ведь боевые действия затягиваются из-за получения Киевом оружия от западных стран. Именно поэтому Будапешт не посылает на Украину вооружений, добавил Штир.