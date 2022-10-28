В США умоляют Байдена начать переговоры с Россией после речи Путина

Администрация президента США Джо Байдена должна прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину и начать переговоры с Москвой. Такое мнение выразил обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединёнными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами", — написал он.

По мнению журналиста, Байден должен показать, что США не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта. Он также напомнил, что в преддверии российской спецоперации на Украине Путин требовал от Запада гарантий безопасности, поэтому дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Срочные переговоры нужны, указал Игнатиус, чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто гораздо худшее.