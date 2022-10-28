Освобождённый боец Егильницкий: Депутат Рады сказала пленным, что Киеву не нужен мир

Участница делегации Верховной рады Украины, посетившая лагерь военнопленных "Запад-1", заявила пленным, что Киеву не нужен мир. Об этом сообщил вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий.

"Она пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?" И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа", — приводит его слова РИА "Новости".

Егильницкий добавил, что пленные в этот момент очень удивились подобному отношению. По словам бывшего военнопленного, это была депутат от Харьковской области.