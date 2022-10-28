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28 октября, 06:02

Освобождённый боец Егильницкий: Депутат Рады сказала пленным, что Киеву не нужен мир

Участница делегации Верховной рады Украины, посетившая лагерь военнопленных "Запад-1", заявила пленным, что Киеву не нужен мир. Об этом сообщил вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий.

"Она пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?" И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа", — приводит его слова РИА "Новости".

Егильницкий добавил, что пленные в этот момент очень удивились подобному отношению. По словам бывшего военнопленного, это была депутат от Харьковской области.

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Ранее освобождённый из украинского плена боец рассказал, как на допросе его пытали ножом. Он получил удар в ногу за то, что замешкался с ответом на вопрос, какой номер был у его первой школы. Как считает военный, ему повезло, что нож вошёл между костью и мышцами, — из-за этого уже всё восстановилось.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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