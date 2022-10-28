Освобождённый боец Егильницкий: Депутат Рады сказала пленным, что Киеву не нужен мир
Участница делегации Верховной рады Украины, посетившая лагерь военнопленных "Запад-1", заявила пленным, что Киеву не нужен мир. Об этом сообщил вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий.
"Она пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?" И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа", — приводит его слова РИА "Новости".
Егильницкий добавил, что пленные в этот момент очень удивились подобному отношению. По словам бывшего военнопленного, это была депутат от Харьковской области.
Ранее освобождённый из украинского плена боец рассказал, как на допросе его пытали ножом. Он получил удар в ногу за то, что замешкался с ответом на вопрос, какой номер был у его первой школы. Как считает военный, ему повезло, что нож вошёл между костью и мышцами, — из-за этого уже всё восстановилось.
Shutterstock