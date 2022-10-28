ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 06:02
5767

Освобождённый боец Егильницкий: Депутат Рады сказала пленным, что Киеву не нужен мир

Участница делегации Верховной рады Украины, посетившая лагерь военнопленных "Запад-1", заявила пленным, что Киеву не нужен мир. Об этом сообщил вернувшийся из плена военный ДНР Владислав Егильницкий.

"Она пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?" И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа", — приводит его слова РИА "Новости".

Егильницкий добавил, что пленные в этот момент очень удивились подобному отношению. По словам бывшего военнопленного, это была депутат от Харьковской области.

Военнопленным на Украине крутили фильмы про Бандеру и УПА
Военнопленным на Украине крутили фильмы про Бандеру и УПА

Ранее освобождённый из украинского плена боец рассказал, как на допросе его пытали ножом. Он получил удар в ногу за то, что замешкался с ответом на вопрос, какой номер был у его первой школы. Как считает военный, ему повезло, что нож вошёл между костью и мышцами, — из-за этого уже всё восстановилось.

BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar