Рекламодатели Twitter напряглись из-за планов Маска восстановить аккаунт Трампа

Планы нового владельца соцсети Twitter вызвали беспокойство в рядах рекламодателей из-за планов разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на главу отдела партнёрских отношений в GroupM, ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор.

По её словам, возвращение Трампа в социальную сеть для некоторых брендов станет "красной чертой". Около десятка клиентов агентства, которые владеют рядом известных потребительских торговых марок, сказали GroupM приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт бывшего американского президента будет восстановлен. Другие же бренды занимают выжидательную позицию, добавила она.