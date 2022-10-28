Рекламодатели Twitter напряглись из-за планов Маска восстановить аккаунт Трампа
WSJ: Рекламодатели Twitter назвали "красной чертой" разблокировку аккаунта Трампа
Планы нового владельца соцсети Twitter вызвали беспокойство в рядах рекламодателей из-за планов разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на главу отдела партнёрских отношений в GroupM, ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор.
По её словам, возвращение Трампа в социальную сеть для некоторых брендов станет "красной чертой". Около десятка клиентов агентства, которые владеют рядом известных потребительских торговых марок, сказали GroupM приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт бывшего американского президента будет восстановлен. Другие же бренды занимают выжидательную позицию, добавила она.
Ранее, напомним, Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако сам Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку Truth. В ночь на 28 октября Маск принял руководство компанией Twitter.
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