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28 октября, 05:10

Американский журналист объяснил истинные цели поддержки демократами Украины

Ведущий Fox News Карлсон: Демократы используют Украину лишь для достижения своих амбиций

Американские демократы используют Украину только для достижения своих внутриполитических амбиций. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Откуда по-настоящему берётся эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чём, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — сказал он в эфире.

Журналист напомнил о письме президенту Байдену от представителей либерального крыла в Демократической партии с призывом провести прямые переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта, однако они отозвали его сразу же, как только последовала критика со стороны спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков.

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"Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.

А ранее в Японии предсказали скорый дефицит американских вооружений. Эта ситуация, по мнению главного консультанта НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи, сыграет на руку России.

Обложка ©

Wikipedia / Gage Skidmore

Артур Лапсаков

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