Американский журналист объяснил истинные цели поддержки демократами Украины

Американские демократы используют Украину только для достижения своих внутриполитических амбиций. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Откуда по-настоящему берётся эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чём, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — сказал он в эфире.

Журналист напомнил о письме президенту Байдену от представителей либерального крыла в Демократической партии с призывом провести прямые переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта, однако они отозвали его сразу же, как только последовала критика со стороны спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков.

"Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.