Американский журналист объяснил истинные цели поддержки демократами Украины
Ведущий Fox News Карлсон: Демократы используют Украину лишь для достижения своих амбиций
Американские демократы используют Украину только для достижения своих внутриполитических амбиций. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Откуда по-настоящему берётся эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чём, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко", — сказал он в эфире.
Журналист напомнил о письме президенту Байдену от представителей либерального крыла в Демократической партии с призывом провести прямые переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта, однако они отозвали его сразу же, как только последовала критика со стороны спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков.
"Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой", — добавил Карлсон.
А ранее в Японии предсказали скорый дефицит американских вооружений. Эта ситуация, по мнению главного консультанта НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи, сыграет на руку России.
Wikipedia / Gage Skidmore