Медик назвал температуру, при которой пора надевать шапку

Многие считают, что шапку необязательно надевать до наступления зимних морозов. Но головной убор необходим не только при отрицательной температуре воздуха, об этом заявила кандидат медицинских наук Наталия Сергеева.

"Нет жёстких рекомендаций, когда обязательно нужна шапка. Если это касается ребёнка, то я советую надевать её уже при температуре десять градусов. Если взрослые — около пяти градусов. Но если ветер холодный, то взрослым тоже лучше надевать шапку при десяти градусах, как и детям. Капюшон может быть альтернативой шапке, если нет холодного ветра, иначе может продуть", — сказала специалист в интервью радио Sputnik.

Сергеева добавила, что длинные распущенные волосы могут служить защитой для ушей, однако они не спасут от общего переохлаждения головы.

Врач назвала последствия, к которым может привести переохлаждение, вызванное отсутствием шапки. По её словам, если имеются хронические инфекции или ослаблен организм, любое переохлаждение может перейти в болезнь. Многое зависит от изначального состояния организма, предупредила Сергеева.

"На фоне переохлаждения головы возникают, в частности, и ангины, и синуситы. Может возникнуть насморк, могут пострадать уши. Часто возникают невралгии, когда продувает открытые области лица", — сказала она.