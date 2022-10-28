Порадовался за Маска: Трамп возвращается в Twitter
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter и сообщил о разблокировке его аккаунта
Бывший американский президент Дональд Трамп обратился с поздравлениями к миллиардеру Илону Маску по случаю покупки компании Twitter. Он заявил, что его аккаунт может возобновить работу в начале следующей недели.
"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter. <…> Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнёт действовать в понедельник. Посмотрим", — говорится в поздравлении Трампа, распространённом его пресс-службой.
Ранее, напомним, Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако сам Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку Truth.
ТАСС / АР / JosГ © Luis Villegas