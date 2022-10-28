Порадовался за Маска: Трамп возвращается в Twitter

Бывший американский президент Дональд Трамп обратился с поздравлениями к миллиардеру Илону Маску по случаю покупки компании Twitter. Он заявил, что его аккаунт может возобновить работу в начале следующей недели.

"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter. <…> Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнёт действовать в понедельник. Посмотрим", — говорится в поздравлении Трампа, распространённом его пресс-службой.