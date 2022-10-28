"Порвут в клочья": Описана реакция России на заход иностранных войск на Украину

Российская армия уничтожит американскую 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она отправится на Украину. Об этом написал у себя на сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По мнению эксперта, Штаты в ответ на поражение ВСУ от Вооружённых сил России могут отправить на поле боя недавно размещённое в Румынии подразделение.

"Что произойдёт, если они это сделают? Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжёлого вооружения пехоты. Легковооружённая воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжёлым вооружением российской пехоты", — высказал своё мнение Робертс.

Экс-чиновник отметил, что американские власти будут вынуждены поднять ставки в ответ на уничтожение своей элитной дивизии. Вероятнее всего, результатом станет эскалация ситуации со стороны США, подытожил Робертс.