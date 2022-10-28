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Опубликовано 28 октября 2022, 05:40
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Врач в зоне спецоперации объяснил, пациентов с какими травмами там приходится лечить

Врач в зоне спецоперации: Большинство пациентов с минно-взрывными травмами

Военные врачи в большинстве случаев имеют дело с пациентами, получившими минно-взрывные травмы. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил медик Евгений с позывным Шаман, который находится в зоне специальной военной операции.

"Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", — сказал он.

И хотя для врачей это оказалось совершенно новой работой, они все знали, на что идут и готовились к этому, подчеркнул медик. По словам Евгения, нагрузка в зоне спецоперации непредсказуемая, а гражданская медицинская служба и служба в ВС — вещи несравнимые. Но настрой у врачей боевой, добавил он. Медик также призвал коллег, находящихся вне зоны спецоперации, "не бояться, набраться мужества и сделать шаг, которым они, их родственники и потомки будут гордиться так же, как нашими дедами и прадедами".

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А ранее хирург полевого госпиталя назвал участившиеся ранения на передовой. Врач обратил внимание, что шарики и стреловидные элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца.

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Евгения Колесникова
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