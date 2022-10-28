"Дни сочтены": В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора готовиться к бегству, его дни в качестве политика сочтены, считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — отметил Шеремет в беседе с РИА "Новости".
По мнению депутата, в ближайшие месяцы случится серьёзное изменение в мировых политических силах, после чего "преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам" и нынешнему украинскому лидеру придётся бежать из страны.
Ранее бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что у Америки нет систем ПВО, способных защитить Украину. По его словам, "за последние восемь месяцев стало понятно, что требования оказались намного серьёзнее, чем предполагалось".
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky