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28 октября, 05:15

"Дни сочтены": В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора готовиться к бегству, его дни в качестве политика сочтены, считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — отметил Шеремет в беседе с РИА "Новости".

По мнению депутата, в ближайшие месяцы случится серьёзное изменение в мировых политических силах, после чего "преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам" и нынешнему украинскому лидеру придётся бежать из страны.

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Ранее бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что у Америки нет систем ПВО, способных защитить Украину. По его словам, "за последние восемь месяцев стало понятно, что требования оказались намного серьёзнее, чем предполагалось".

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ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Юлия Коновалова

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