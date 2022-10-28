США оценили угрозу от запуска ракеты КНДР

Последний запуск ракеты со стороны Северной Кореи не представляет непосредственной угрозы Америке и её союзникам. Об этом сообщила пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

"По нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам", — указывается в заявлении.

Американские войска проводят тесные консультации с союзниками и партнёрами США из-за произошедшего. При этом приверженность Штатов делу защиты Южной Кореи и Японии остаётся неизменной, сообщили в Вашингтоне.