Россияне назвали желаемый размер заработной платы

Каждый месяц жители России хотели бы получать в среднем 163 тысячи рублей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

При этом женская половина населения России желает в среднем зарабатывать 135 900 рублей, а мужская — 193 800 рублей. Но такой размер зарплаты отличается от того, который хотели бы получать москвичи. Так, в Москве женщины в среднем указывали 144 600 рублей, а мужчины — 201 300 рублей. В исследовании приняли участие три тысячи человек старше 18 лет со всех регионов России.