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28 октября, 08:28

Россияне назвали желаемый размер заработной платы

RT: В среднем россияне хотели бы ежемесячно получать 163 тысячи рублей

Каждый месяц жители России хотели бы получать в среднем 163 тысячи рублей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

При этом женская половина населения России желает в среднем зарабатывать 135 900 рублей, а мужская — 193 800 рублей. Но такой размер зарплаты отличается от того, который хотели бы получать москвичи. Так, в Москве женщины в среднем указывали 144 600 рублей, а мужчины — 201 300 рублей. В исследовании приняли участие три тысячи человек старше 18 лет со всех регионов России.

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Россиянам объяснили, от чего зависит выплата тринадцатой зарплаты и её размер

Ранее сообщалось, что Минфин решил не вводить потолок зарплат для топ-менеджеров госкорпораций. Вместо этого будет учитываться сложившаяся на рынке ситуация.

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Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Светлана Оперук
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