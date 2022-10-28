Генпрокуратуру просят проверить Константина Богомолова после побега Собчак в Литву

Генпрокурора РФ Игоря Краснова попросили проверить художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова на наличие у него второго гражданства в связи с тем, что такое было обнаружено у его жены Ксении Собчак. С соответствующим запросом обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.

Накануне стало известно об отъезде его Собчак из России в Литву по израильскому паспорту. Однако при этом МВД РФ она не уведомила о наличии второго гражданства. В этой связи Краснова просят рассмотреть вопрос о привлечении Собчак к уголовной ответственности.

"Кроме того, просим проверить на наличие гражданства иного государства гражданина Богомолова Константина Юрьевича 27.07.1975 года рождения, художественного руководителя Театра на Малой Бронной, являющегося супругом Собчак К.А." — говорится в заявлении.