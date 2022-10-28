Генпрокуратуру просят проверить Константина Богомолова после побега Собчак в Литву
Генпрокурора РФ Игоря Краснова попросили проверить художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова на наличие у него второго гражданства в связи с тем, что такое было обнаружено у его жены Ксении Собчак. С соответствующим запросом обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.
Накануне стало известно об отъезде его Собчак из России в Литву по израильскому паспорту. Однако при этом МВД РФ она не уведомила о наличии второго гражданства. В этой связи Краснова просят рассмотреть вопрос о привлечении Собчак к уголовной ответственности.
"Кроме того, просим проверить на наличие гражданства иного государства гражданина Богомолова Константина Юрьевича 27.07.1975 года рождения, художественного руководителя Театра на Малой Бронной, являющегося супругом Собчак К.А." — говорится в заявлении.
Если же у Богомолова всё-таки окажется иностранное гражданство, уведомление о котором в МВД РФ не было подано в установленном порядке, то нужно рассмотреть вопрос о его привлечении к уголовной ответственности, подчеркнула Крайт.
Напомним, 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак, предварительно, тоже проходит по данному делу как подозреваемая. Но она успела уехать из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев