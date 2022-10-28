Перечислены первые признаки инсульта, требующие срочной госпитализации

Асимметричность лица, нечёткая речь и двоение перед глазами являются первыми признаками инсульта. Об этом рассказала врач-невролог АО "Медицина", врач высшей квалификационной категории Галина Чудинская.

"На инсульт также могут указывать головокружение, шаткость при ходьбе, слабость в руке или ноге, а иногда и в обеих конечностях, обычно на одной стороне (слева или справа)", — приводит её слова РИАМО.

Такому пациенту требуется срочная госпитализация и чем быстрее он окажется в больнице, тем выше шанс на его спасение и выздоровление, указала медик. Она добавила, что при ишемическом инсульте терапевтическое окно для тромболизиса составляет 3–4,5 часа, когда необходимо начать введение препаратов, разжижающих образовавшийся тромб.

Чтобы избежать инсульта, нужно контролировать и поддерживать артериальное давление, нормальный уровень холестерина и обязательно проводить антикоагулянтную терапию в случае нарушения ритма сердца, особенно при фибрилляции предсердий.​