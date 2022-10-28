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28 октября, 08:11

Перечислены первые признаки инсульта, требующие срочной госпитализации

Невролог Чудинская назвала асимметричность лица и нечёткую речь первыми признаками инсульта

Асимметричность лица, нечёткая речь и двоение перед глазами являются первыми признаками инсульта. Об этом рассказала врач-невролог АО "Медицина", врач высшей квалификационной категории Галина Чудинская.

"На инсульт также могут указывать головокружение, шаткость при ходьбе, слабость в руке или ноге, а иногда и в обеих конечностях, обычно на одной стороне (слева или справа)", — приводит её слова РИАМО.

Такому пациенту требуется срочная госпитализация и чем быстрее он окажется в больнице, тем выше шанс на его спасение и выздоровление, указала медик. Она добавила, что при ишемическом инсульте терапевтическое окно для тромболизиса составляет 3–4,5 часа, когда необходимо начать введение препаратов, разжижающих образовавшийся тромб.

Медики рассказали, как определить по взгляду скорый инсульт

Медики рассказали, как определить по взгляду скорый инсульт

Чтобы избежать инсульта, нужно контролировать и поддерживать артериальное давление, нормальный уровень холестерина и обязательно проводить антикоагулянтную терапию в случае нарушения ритма сердца, особенно при фибрилляции предсердий.​

Ранее невролог Игорь Вознюк рассказал, что делать при подозрении на инсульт. При разговоре с диспетчером скорой нужно назвать время, когда появились первые признаки. Это важно, так как некоторые современные технологии, которые способны спасти человека, можно применять лишь в определённые сроки, отметил специалист.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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