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28 октября, 08:02

Китай выразил признательность Путину за позицию по Тайваню

Представитель МИД КНР Вэньбинь: Мы высоко ценим позицию президента Путина по Тайваню

В Пекине высоко ценят позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, которую он в очередной раз озвучил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу.

"Мы высоко ценим позицию президента Путина", — сказал дипломат.

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Напомним, что накануне Путин выступил на площадке "Валдая" и заявил, что Москва по-прежнему считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, а посещение острова высшими должностными лицами США воспринимает как провокацию. По словам российского лидера, в подобных шагах США нет никакой глубокой задумки, имеется лишь самоуверенность и чувство безнаказанности. Путин также выразил мнение, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Провокацию вокруг Тайваня он назвал одним из примеров такого искусственного обострения.

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ТАСС / EPA / WU HONG

Марина Калегина

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