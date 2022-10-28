Китай выразил признательность Путину за позицию по Тайваню

В Пекине высоко ценят позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, которую он в очередной раз озвучил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу.

Напомним, что накануне Путин выступил на площадке "Валдая" и заявил, что Москва по-прежнему считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, а посещение острова высшими должностными лицами США воспринимает как провокацию. По словам российского лидера, в подобных шагах США нет никакой глубокой задумки, имеется лишь самоуверенность и чувство безнаказанности. Путин также выразил мнение, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Провокацию вокруг Тайваня он назвал одним из примеров такого искусственного обострения.