Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян
ФОМ: 79% россиян одобряют работу Путина на посту президента
Работу президента РФ Владимира Путина на его посту хорошо оценивают 79% россиян, показал опрос фонда "Общественное мнение".
При этом 10% респондентов не согласились с ними, а ещё 11% затруднились с ответом.
Кроме того, 77% граждан выразили своё непосредственное доверие главе государства, недоверие — 14%, а 9% россиян затруднились с ответом.
В опросе, который проводился в период с 21 по 23 октября, приняло участие полторы тысячи россиян. Участниками стали жители 104 населённых пунктов 53 регионов нашей страны.
Ранее в Британии увидели в словах Путина предупреждение Западу, что переговоры о новом мире будут на условиях России. По мнению обозревателя газеты Daily Mail Криса Плезанса, Москва не планирует становиться гегемоном, но хочет самостоятельно выбирать модель развития общества.
Kremlin.ru