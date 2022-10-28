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28 октября, 07:43

Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян

ФОМ: 79% россиян одобряют работу Путина на посту президента

Работу президента РФ Владимира Путина на его посту хорошо оценивают 79% россиян, показал опрос фонда "Общественное мнение".

При этом 10% респондентов не согласились с ними, а ещё 11% затруднились с ответом.

Кроме того, 77% граждан выразили своё непосредственное доверие главе государства, недоверие — 14%, а 9% россиян затруднились с ответом.

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В опросе, который проводился в период с 21 по 23 октября, приняло участие полторы тысячи россиян. Участниками стали жители 104 населённых пунктов 53 регионов нашей страны.

Ранее в Британии увидели в словах Путина предупреждение Западу, что переговоры о новом мире будут на условиях России. По мнению обозревателя газеты Daily Mail Криса Плезанса, Москва не планирует становиться гегемоном, но хочет самостоятельно выбирать модель развития общества.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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