Пашинян заявил о готовности установить отношения с Баку по предложенным РФ принципам

Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по предложенным Россией принципам. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, армянская сторона готова подтвердить это на встрече лидеров трёх стран в Сочи.

"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи", — написал Пашинян в "Твиттере".

Он также выразил надежду, что Москва поддержит свои предложения.