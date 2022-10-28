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28 октября, 07:16

Пашинян заявил о готовности установить отношения с Баку по предложенным РФ принципам

Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по предложенным Россией принципам. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, армянская сторона готова подтвердить это на встрече лидеров трёх стран в Сочи.

"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи", — написал Пашинян в "Твиттере".

Он также выразил надежду, что Москва поддержит свои предложения.

Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

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Напомним, президент РФ Владимир Путин позвал Никола Пашиняна и Ильхама Алиева на трёхсторонний саммит в Россию. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на нём планируется обсудить весь комплекс трёхсторонних и двусторонних вопросов.

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Twitter / Nikol Pashinyan

Артур Лапсаков

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