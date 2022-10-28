Пашинян заявил о готовности установить отношения с Баку по предложенным РФ принципам
Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по предложенным Россией принципам. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, армянская сторона готова подтвердить это на встрече лидеров трёх стран в Сочи.
"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи", — написал Пашинян в "Твиттере".
Он также выразил надежду, что Москва поддержит свои предложения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин позвал Никола Пашиняна и Ильхама Алиева на трёхсторонний саммит в Россию. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на нём планируется обсудить весь комплекс трёхсторонних и двусторонних вопросов.
Twitter / Nikol Pashinyan