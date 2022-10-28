ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ пресекли готовившийся сторонниками украинских националистов теракт в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (из четырёх человек), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае", — сказано в записи ведомства.

По данным силовой структуры, задержанные являются сторонниками идеологии украинских националистических организаций. Они планировали преступление на одном из административных объектов региона, указали в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", фигуранты помещены под стражу.

В ходе обысков в местах их жительства, а также в оборудованном ими на территории Предгорного района Ставропольского края тайнике обнаружено и изъято: огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, методическая литература по организации массовых беспорядков.