Россиянам напомнили про длинные выходные из-за Дня народного единства

Из-за Дня народного единства на следующей неделе будут длинные выходные. При этом 3 ноября — накануне праздника — продолжительность работы сократится на один час. Об этом сообщила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА "Новости".

"Первая рабочая неделя [ноября] для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. <...> 3 ноября — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час", — рассказала она.

Нечаева добавила, что зарплату сотрудникам, получающим оклад, нельзя снижать из-за нерабочих праздничных дней. Сдельщикам и работникам, которые 4 ноября не трудились, начальство обязано выплатить дополнительное вознаграждение. При этом привлечь к работе сотрудника в выходной и праздничный день в большинстве случаев разрешается только с его согласия. Хотя это не касается ситуаций, связанных с предотвращением аварий и катастроф. За работу в такие дни сотрудник может получить по своему желанию оплату в двойном размере или в одинарном, но вместе с дополнительным выходным.

Для тех, кто трудится по сменному графику, действуют другие правила. Смены в нерабочие по графику праздничные дни у них оплачиваются в двойном размере. Если работодатель не выполняет соответствующие требования, то ему грозит штраф.