В НАТО заявили, что США продолжат поддерживать Украину и после выборов в Конгресс
Столтенберг: Выборы в Конгресс США не повлияют на поддержку Украины
Даже если победу на промежуточных выборах в США в ноябре одержат республиканцы, страна продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Politico.
"Я уверен, что и после промежуточных выборов в Конгресс в Палате представителей и в Сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины", — сказал он.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией.
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