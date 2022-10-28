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28 октября, 07:02

В НАТО заявили, что США продолжат поддерживать Украину и после выборов в Конгресс

Столтенберг: Выборы в Конгресс США не повлияют на поддержку Украины

Даже если победу на промежуточных выборах в США в ноябре одержат республиканцы, страна продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Politico.

"Я уверен, что и после промежуточных выборов в Конгресс в Палате представителей и в Сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины", — сказал он.

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Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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