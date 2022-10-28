В НАТО заявили, что США продолжат поддерживать Украину и после выборов в Конгресс

Даже если победу на промежуточных выборах в США в ноябре одержат республиканцы, страна продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Politico.

"Я уверен, что и после промежуточных выборов в Конгресс в Палате представителей и в Сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины", — сказал он.