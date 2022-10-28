Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье оказались сторонниками "Азова"

ФСБ показала видео обысков у задержанных сторонников украинских националистов, готовивших теракт в Ставропольском крае. Один из четырёх подозреваемых рассказал в ходе допроса, что участники были сторонниками полка "Азов"*.

Задержание и обыск у сторонников украинских националистов, готовивших теракт в Ставропольском крае. Видео © ЦОС ФСБ

"Намерение и средства для совершения противоправных акций, диверсий различных у нас имелись. Мы поддерживали и разделяли идеологию полка "Азов", действовавшего в Мариуполе, восхищались их действиями, брали с них пример", — сказал в ходе допроса один из задержанных.

Задержанный указал, что участники унаследовали призывы к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти РФ. В случае беспорядков они должны были принять участие в них на стороне ВСУ и оказать поддержку благодаря имеющемуся вооружению.

Напомним, задержанные планировали преступление на одном из административных объектов Ставрополья, их действия удалось пресечь сотрудникам ФСБ. Возбуждено уголовное дело, фигуранты помещены под стражу.