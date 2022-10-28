Стало известно, что чаще всего покупают россияне к Хэллоуину

Аналитики сервиса CloudPayments, входящего в группу Cloud, выяснили, как за неделю до Хэллоуина изменился онлайн-спрос на товары для праздника. Результат исследования, которое было проведено в период с 21 по 27 октября, имеется в распоряжении Лайфа.

Так, спрос в онлайн-магазинах на аксессуары и товары для дома по тематике Хэллоуина вырос на 12% по сравнению с неделей, предшествовавшей исследованию. Количество покупок увеличилось на 25%, а средний чек снизился на 11% до 1125 рублей. Особенно популярны из этой категории гирлянды, светильники в форме тыкв и привидений, искусственная паутина, декоративные пауки, а также настенные плакаты, связки из гелиевых шаров и свечи.

На карнавальные костюмы онлайн-спрос вырос на 12%, число трансакций — на 9%, а средний чек — на 3% до 3290 рублей. Что касается бижутерии и аксессуаров, то показатели спроса увеличились за неделю на 5%, количество покупок — на 36%, а вот средний чек упал на 29% и составил 1612 рублей. Особой популярностью пользуются костюмы и аксессуары для создания образов ведьм, вампиров, привидений, героев фильмов ужасов.

При этом спрос на развлекательные мероприятия и вечеринки в преддверии Хэллоуина вырос незначительно — лишь на 7%. Количество трансакций по таким запросам стало больше всего на 4%, а средний чек увеличился только на 3% до 2590 рублей. Аналитики сделали вывод, что россияне предпочитают домашние вечеринки и тематические мероприятия в офисах.

По данным маркетплейса локальных магазинов Flowwow, являющегося партнёром CloudPayments, для организации праздника в этом году россияне чаще всего покупают тыквенные фонарики, стоят они от 1,5 до 3,2 тысячи рублей, хотя средний ценник составлял 2,5 тысячи рублей. Популярностью пользуются и тематические кондитерские изделия. Например, ягоды в бельгийском шоколаде и капкейки, их средняя стоимость составляет примерно две тысячи рублей. Чаще стали покупать в России и тыквы, онлайн-спрос на них вырос на 37%, число покупок — на 21%, а средний чек стал больше на 18% и составил 513 рублей.