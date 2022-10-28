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Опубликовано 28 октября 2022, 07:52

Женщина погибла после удара ВСУ по ЛНР из HIMARS

Мэр Первомайска Колягин: Женщина погибла в результате ракетного удара ВСУ из HIMARS

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Первомайска в Луганской Народной Республике погибла женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Сергей Колягин.

  • Последствия обстрела ВСУ жилого дома в Первомайске. Фото © Telegram / Сергей Колягин
    Последствия обстрела ВСУ жилого дома в Первомайске. Фото © Telegram / Сергей Колягин
  • Последствия обстрела ВСУ жилого дома в Первомайске. Фото © Telegram / Сергей Колягин
    Последствия обстрела ВСУ жилого дома в Первомайске. Фото © Telegram / Сергей Колягин
  • Последствия обстрела ВСУ жилого дома в Первомайске. Фото © Telegram / Сергей Колягин
    Последствия обстрела ВСУ жилого дома в Первомайске. Фото © Telegram / Сергей Колягин

Последствия обстрела ВСУ жилого дома в Первомайске. Фото © Telegram / Сергей Колягин

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"Обстрел одного из жилых районов города подтвердился. На моих глазах сотрудники Первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения", — написал он.

По словам Колягина, украинские военные обстреляли жилой дом "на двоих хозяев". В результате остался сиротой сын погибшей. В момент удара мальчик находился у бабушки. Сейчас на месте работают спасательные службы, они осматривают разрушенный дом и соседние здания.

Пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики в телеграм-канале сообщила, что Вооружённые силы Украины обстреляли Первомайск с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Всего по городу было выпущено две ракеты.

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Ранее разведчик группировки "Отважные" сообщил о пресечении любых попыток ВСУ зайти в ЛНР. По словам бойца, ВСУ в последние дни пытаются чаще контратаковать позиции российских войск, искать слабые места в обороне.

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Telegram / Сергей Колягин

Евгения Колесникова
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