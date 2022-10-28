Женщина погибла после удара ВСУ по ЛНР из HIMARS

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Первомайска в Луганской Народной Республике погибла женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Сергей Колягин.







"Обстрел одного из жилых районов города подтвердился. На моих глазах сотрудники Первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения", — написал он.

По словам Колягина, украинские военные обстреляли жилой дом "на двоих хозяев". В результате остался сиротой сын погибшей. В момент удара мальчик находился у бабушки. Сейчас на месте работают спасательные службы, они осматривают разрушенный дом и соседние здания.

Пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики в телеграм-канале сообщила, что Вооружённые силы Украины обстреляли Первомайск с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Всего по городу было выпущено две ракеты.