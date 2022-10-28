Мишустин связал сложности в мировой экономике с действиями Запада

Сегодняшние сложности в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.

"Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина — в стремлении коллективного Запада всё более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии", — отметил глава кабмина.