Мишустин связал сложности в мировой экономике с действиями Запада
Сегодняшние сложности в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.
"Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина — в стремлении коллективного Запада всё более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии", — отметил глава кабмина.
Мишустин считает, что основой многополярного мироустройства станут большие пространства, которые построены на взаимовыгодном взаимодействии стран-соседей, — об этом накануне говорил и президент РФ Владимир Путин.
Напомним, накануне пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин указал на кровавую и опасную игру Запада, где на кон поставлена власть над миром, а также на привычку Запада во всём винить Россию. Глава государства также заметил, что предлагаемый Западом "порядок" позволяет ему жить без всяких правил. Однако президент РФ верит, что Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Москвой.
ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL