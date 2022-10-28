"Ядерные" мемуары: Юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри
Daily Mail: Юристы королевской семьи в ожидании "ядерных" мемуаров принца Гарри
Королевская семья в Великобритании готовится к "ядерным" мемуарам принца Гарри. Книга с его автобиографией должна выйти в свет в начале следующего года. Предполагается, что в ней он "критикует всех и вся", поэтому дворцовые юристы уже находятся в режиме ожидания.
Книга должна появиться в магазинах 10 января. Её выход перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II. Автобиография будет иметь название Spare ("Запасной"). Это отсылка к положению Гарри как наследника престола — относительно старшего брата Уильяма и его детей. Версия на испанском языке и вовсе получила недвусмысленный подзаголовок En La Sombra ("В тени").
Члены королевской семьи до последнего не были проинформированы о названии книги, пишет Daily Mail. Никому из них также не предоставили возможность ознакомиться с текстом до старта продаж. Лишь королева была предупреждена заранее об издательской сделке.
Предполагается, что в 416-страничных мемуарах принца Гарри будут описаны довольно деликатные темы. Например, он расскажет о том, кто из членов семьи сделал расистский комментарий о потенциальном цвете кожи его тогда ещё не родившегося сына Арчи. Также в книге, вероятно, могут быть описаны натянутые отношения Гарри с отцом и трудные времена с Уильямом.
Книга будет стоить 28 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей). Зарубежное издание предполагает, что родственники Гарри могут столкнуться с разгромными газетными заголовками, если он решил углубиться в самые противоречивые аспекты королевской жизни за последние десятилетия.
Ранее Лайф рассказывал о том, что новоиспечённый король Великобритании Карл III может не допустить на коронацию своего сына принца Гарри, если тот плохо выскажется о королеве-консорте Камилле в своих мемуарах.
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