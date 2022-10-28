НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 октября, 08:06

"Ядерные" мемуары: Юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри

Daily Mail: Юристы королевской семьи в ожидании "ядерных" мемуаров принца Гарри

Королевская семья в Великобритании готовится к "ядерным" мемуарам принца Гарри. Книга с его автобиографией должна выйти в свет в начале следующего года. Предполагается, что в ней он "критикует всех и вся", поэтому дворцовые юристы уже находятся в режиме ожидания.

Книга должна появиться в магазинах 10 января. Её выход перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II. Автобиография будет иметь название Spare ("Запасной"). Это отсылка к положению Гарри как наследника престола — относительно старшего брата Уильяма и его детей. Версия на испанском языке и вовсе получила недвусмысленный подзаголовок En La Sombra ("В тени").

Принц Гарри внесёт правки в мемуары из-за смерти королевы

Принц Гарри внесёт правки в мемуары из-за смерти королевы

Члены королевской семьи до последнего не были проинформированы о названии книги, пишет Daily Mail. Никому из них также не предоставили возможность ознакомиться с текстом до старта продаж. Лишь королева была предупреждена заранее об издательской сделке.

Предполагается, что в 416-страничных мемуарах принца Гарри будут описаны довольно деликатные темы. Например, он расскажет о том, кто из членов семьи сделал расистский комментарий о потенциальном цвете кожи его тогда ещё не родившегося сына Арчи. Также в книге, вероятно, могут быть описаны натянутые отношения Гарри с отцом и трудные времена с Уильямом.

Книга будет стоить 28 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей). Зарубежное издание предполагает, что родственники Гарри могут столкнуться с разгромными газетными заголовками, если он решил углубиться в самые противоречивые аспекты королевской жизни за последние десятилетия.

Ранее Лайф рассказывал о том, что новоиспечённый король Великобритании Карл III может не допустить на коронацию своего сына принца Гарри, если тот плохо выскажется о королеве-консорте Камилле в своих мемуарах.

Обложка ©

Getty Images / Karwai Tang

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров