"Ядерные" мемуары: Юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри

Королевская семья в Великобритании готовится к "ядерным" мемуарам принца Гарри. Книга с его автобиографией должна выйти в свет в начале следующего года. Предполагается, что в ней он "критикует всех и вся", поэтому дворцовые юристы уже находятся в режиме ожидания.

Книга должна появиться в магазинах 10 января. Её выход перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II. Автобиография будет иметь название Spare ("Запасной"). Это отсылка к положению Гарри как наследника престола — относительно старшего брата Уильяма и его детей. Версия на испанском языке и вовсе получила недвусмысленный подзаголовок En La Sombra ("В тени").

Члены королевской семьи до последнего не были проинформированы о названии книги, пишет Daily Mail. Никому из них также не предоставили возможность ознакомиться с текстом до старта продаж. Лишь королева была предупреждена заранее об издательской сделке.

Предполагается, что в 416-страничных мемуарах принца Гарри будут описаны довольно деликатные темы. Например, он расскажет о том, кто из членов семьи сделал расистский комментарий о потенциальном цвете кожи его тогда ещё не родившегося сына Арчи. Также в книге, вероятно, могут быть описаны натянутые отношения Гарри с отцом и трудные времена с Уильямом.

Книга будет стоить 28 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей). Зарубежное издание предполагает, что родственники Гарри могут столкнуться с разгромными газетными заголовками, если он решил углубиться в самые противоречивые аспекты королевской жизни за последние десятилетия.