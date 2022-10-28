В Германии призывали отменить Зеленского после оскорблений России

Слова украинского президента Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом, вызвали негативную реакцию у читателей немецкого издания Welt в "Твиттере".

Многие из них посоветовали лидеру Незалежной тщательнее подходить к изучению истории и обратить внимание на происходящее в его стране.

"Как немецкие СМИ до сих пор распространяют его оскорбительные заявления? Вы потеряли всякое уважение. Этого парня нужно отменить", — написал один из пользователей.

"Избитая истина: если вы указываете пальцем на других, то как минимум тремя пальцами вы указываете на себя", — поддержал его другой.

Комментаторы назвали Зеленского "самым известным нацистом современности", который считает Степана Бандеру героем и отправляет в Германию "кого-то вроде Мельника" (бывшего украинского посла в Берлине). По мнению немцев, украинский президент не хочет мира и желает всех втянуть в войну, поэтому ФРГ должна снять все санкции и отказаться от боевых действий.