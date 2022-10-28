Вспышка смертельного птичьего вируса в Британии превратила голубей в "зомби"

Из-за вспышки болезни Ньюкасла в Великобритании стали замечать "голубей-зомби". У птиц сильно искривлена шея и дрожат крылья. Они не могут летать и плохо двигаются.

Представитель приюта для животных JSPCA рассказал, что за последние несколько недель в организации резко увеличилось количество приземлившихся голубей. Многие птицы оказались даже не способны стоять, пишет The Economic Times.

Заражённый голубь. Фото © The Economic Times

Эту болезнь также называют парамиксовирусом. Она смертельна для птиц, в том числе домашних, они могут заразиться от голубей. Для людей контакт с заражёнными птицами неопасен. Он может вызвать разве что лёгкий конъюнктивит и симптомы, похожие на грипп.