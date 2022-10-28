Вспышка смертельного птичьего вируса в Британии превратила голубей в "зомби"
В Великобритании возникла вспышка болезни Ньюкасла среди голубей
Из-за вспышки болезни Ньюкасла в Великобритании стали замечать "голубей-зомби". У птиц сильно искривлена шея и дрожат крылья. Они не могут летать и плохо двигаются.
Представитель приюта для животных JSPCA рассказал, что за последние несколько недель в организации резко увеличилось количество приземлившихся голубей. Многие птицы оказались даже не способны стоять, пишет The Economic Times.
Заражённый голубь. Фото © The Economic Times
Эту болезнь также называют парамиксовирусом. Она смертельна для птиц, в том числе домашних, они могут заразиться от голубей. Для людей контакт с заражёнными птицами неопасен. Он может вызвать разве что лёгкий конъюнктивит и симптомы, похожие на грипп.
Лайф сообщал, что в Курганской области обнаружили порядка 30 косуль, которые заражены неизвестной болезнью. Судя по опубликованным видео, животные с пеной изо рта бьются в конвульсиях и неадекватно себя ведут.
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