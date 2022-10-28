Уехавший на спецоперацию врач заявил, что в медбате его приняли "как в детский сад"
Уехавший в зону спецоперации врач Евгений с позывным Шаман рассказал, что на новом месте работы его и коллег приняли "как детей в детский сад".
"Приняли как детей в детский сад — сначала рассказывали, показывали, как это делать, как правильно, потому что гражданская служба отличается от военной службы", — приводит слова медика РИА "Новости".
При этом у специалиста был определённый опыт организации медицинской работы на гражданском уровне, поэтому Евгению не составило труда организоваться и делать свою работу.
Ранее Лайф рассказывал, как мобилизованный педиатр из Перми вернулся домой и организовал сбор помощи призванным. За возвращение Максима Брехача на гражданку развернулась настоящая кампания, в которой участвовали родственники, друзья, начальство в больнице, депутаты, военкоры, Народный фронт и даже губернатор области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ