ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 08:56
8386

Уехавший на спецоперацию врач заявил, что в медбате его приняли "как в детский сад"

Уехавший в зону спецоперации врач Евгений с позывным Шаман рассказал, что на новом месте работы его и коллег приняли "как детей в детский сад".

"Приняли как детей в детский сад — сначала рассказывали, показывали, как это делать, как правильно, потому что гражданская служба отличается от военной службы", — приводит слова медика РИА "Новости".

При этом у специалиста был определённый опыт организации медицинской работы на гражданском уровне, поэтому Евгению не составило труда организоваться и делать свою работу.

Врач в зоне спецоперации объяснил, пациентов с какими травмами там приходится лечить
Врач в зоне спецоперации объяснил, пациентов с какими травмами там приходится лечить

Ранее Лайф рассказывал, как мобилизованный педиатр из Перми вернулся домой и организовал сбор помощи призванным. За возвращение Максима Брехача на гражданку развернулась настоящая кампания, в которой участвовали родственники, друзья, начальство в больнице, депутаты, военкоры, Народный фронт и даже губернатор области.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar