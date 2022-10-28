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28 октября, 08:55

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,4% россиян

Президенту России Владимиру Путину по-прежнему доверяют более 80% граждан. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМа, опубликованные в пятницу. Недоверие главе государства при этом выразили всего 16,4% россиян. Также деятельность Путина одобряют 76,9% опрошенных, а всего 14,4% высказались отрицательно.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 52,4% и 52,1% соответственно. Уровень поддержки партии "Единая Россия", по данным ВЦИОМа, составил 40,6%, КПРФ — 11,1%, ЛДПР — 8,6%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,9% и "Новые люди" — 4,5%.

ФОМ: 75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента

ФОМ: 75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента

Отметим, что социология фиксирует стабильно высокий уровень доверия россиян к президенту страны. 9 сентября опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показал, что главе государства доверяют 76% опрошенных граждан, а 14 октября стало известно: 75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента. 21 октября данные похожего опроса опубликовал ВИЦОМ. По данным Центра, Путину доверяют 80,6% россиян.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

Комментарий

2
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artem hrichenkoсегодня в 10:03

2) Опрос проведенный в Москве не является аргументов на то что его поддерживают! Проведите опросы в других городах где нищета сплошная!

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