ВЦИОМ: Путину доверяют 80,4% россиян
Президенту России Владимиру Путину по-прежнему доверяют более 80% граждан. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМа, опубликованные в пятницу. Недоверие главе государства при этом выразили всего 16,4% россиян. Также деятельность Путина одобряют 76,9% опрошенных, а всего 14,4% высказались отрицательно.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 52,4% и 52,1% соответственно. Уровень поддержки партии "Единая Россия", по данным ВЦИОМа, составил 40,6%, КПРФ — 11,1%, ЛДПР — 8,6%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,9% и "Новые люди" — 4,5%.
Отметим, что социология фиксирует стабильно высокий уровень доверия россиян к президенту страны. 9 сентября опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показал, что главе государства доверяют 76% опрошенных граждан, а 14 октября стало известно: 75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента. 21 октября данные похожего опроса опубликовал ВИЦОМ. По данным Центра, Путину доверяют 80,6% россиян.