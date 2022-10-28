ВЦИОМ: Путину доверяют 80,4% россиян

Президенту России Владимиру Путину по-прежнему доверяют более 80% граждан. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМа, опубликованные в пятницу. Недоверие главе государства при этом выразили всего 16,4% россиян. Также деятельность Путина одобряют 76,9% опрошенных, а всего 14,4% высказались отрицательно.