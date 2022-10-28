Сотрудники ОДК в Рыбинске получили повестки, несмотря на отсрочку
"Ростех" выразил обеспокоенность массовой выдачей повесток на предприятиях в Рыбинске
Несмотря на право на отсрочку, сотрудникам нескольких предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) массово выдали повестки. В государственной корпорации "Ростех" выразили беспокойство по этому поводу.
В компании заявили, что полностью выполнили требования нормативно-правовых актов по частичной мобилизации. Там утверждают, что вовремя отправили все нужные для отсрочки документы, пишет РИА "Новости".
"Ростех" обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединённую двигателестроительную корпорацию в Рыбинске. Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждённый сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку", — сказали агентству в госкорпорации.
Там также выразили надежду, что мобилизация в Рыбинске вернётся в "конструктивное русло". В компании подчеркнули, что сейчас каждый россиянин защищает родину на разных рубежах.
Ранее Лайф сообщал о том, что "Ростех" отверг обвинения в закупках украинских двигателей у завода "Мотор Сич". В госкорпорации заявили, что украинские двигатели на российских вертолётах не используются с 2014 года, когда были введены ограничения.
VK/"Ростех"