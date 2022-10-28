Сотрудники ОДК в Рыбинске получили повестки, несмотря на отсрочку

Несмотря на право на отсрочку, сотрудникам нескольких предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) массово выдали повестки. В государственной корпорации "Ростех" выразили беспокойство по этому поводу.

В компании заявили, что полностью выполнили требования нормативно-правовых актов по частичной мобилизации. Там утверждают, что вовремя отправили все нужные для отсрочки документы, пишет РИА "Новости".

"Ростех" обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединённую двигателестроительную корпорацию в Рыбинске. Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждённый сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку", — сказали агентству в госкорпорации.

Там также выразили надежду, что мобилизация в Рыбинске вернётся в "конструктивное русло". В компании подчеркнули, что сейчас каждый россиянин защищает родину на разных рубежах.