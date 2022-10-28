В РСПП предложили давать бронь от призыва ключевым сотрудникам и уникальным работникам
РБК: РСПП предложил правительству новый метод брони работников от призыва
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Правительству РФ новую систему критериев бронирования особо ценного персонала. Об этом он рассказал РБК.
"Сейчас выходим на предложения по бронированию конкретных специалистов. Но это будет не просто список фамилий, мы объясняем, как мы к ним пришли, почему без этих людей может остановиться непрерывное производство, могут техногенные аварии на опасных производствах произойти", — уточнил он.
В эти списки должны входить несколько категорий персонала, включая ключевых сотрудников непрерывных производств, опасных производств первого и второго классов опасности, а также представители уникальных профессий, в том числе сварщики и работники предприятий, которые могут быть значимыми в масштабе региона.
Подобные критерии, считает Шохин, позволят работодателям вести диалог и с правительством, и с губернаторами.
Ранее Лайф писал, что Госдума разрешила мобилизацию лиц с непогашенной судимостью по ряду тяжких преступлений. Речь идёт об изменениях статьи 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".