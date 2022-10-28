Вернувшийся в Россию лётчик Ярошенко стал членом Общественной палаты

Напомним, в 2011 году Ярошенко был приговорён в США к 20 годам по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Свою вину россиянин отрицал и дело называл сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказы. Константину предлагали свободу в обмен на признание вины в преступлениях, которые он не совершал, в противном случае ему грозило пожизненное заключение. Он не согласился принять условия своих мучителей даже под пытками. В американской тюрьме он провёл 12 лет, а 27 апреля 2022 года российский лётчик в результате обмена наконец вернулся на родину.