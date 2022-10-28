Командир с позывным Батя Харьковский раскрыл детали подготовки новобранцев в ДНР

Сегодня на поле боя должны находиться специалисты, а ими становятся в ходе подготовки в том числе и на полигоне в ДНР. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил командир отряда специального назначения "Шторм" Народной милиции республики с позывным Батя Харьковский.

"Мои инструкторы готовят поступившее пополнение — новички, новобранцы, ополченцы и так далее. <...> Время необученной пехоты ушло ещё в Великую Отечественную. Сейчас на поле боя должны работать специалисты", — сказал он.

Так, новобранцев готовят по всем необходимым направлениям, а именно минно-взрывное, тактика малых групп, передвижение на поле боя, а также штурмовка укреплённых районов, зданий и так далее. При этом обучающихся хорошо экипировали. Сам процесс подготовки проходит интенсивно, в ходе заданий инструкторы рядом с бойцами осуществляют внезапные взрывы и выстрелы. Батя Харьковский подчеркнул, что у отряда очень мало времени на обучение, поэтому нет возможности рассусоливать. Весь боевой опыт сконцентрирован, сжат и содержит только самое основное. Причём планы конспектов больше не пишутся, а фотоотчёты не делаются. Сама подготовка длится месяц, за который боец должен научиться владеть оружием, оказывать первую медпомощь, правильно передвигаться и многое другое.

"Основной момент — это передвижение в лесополосах, передвижение по окопам, зачистка окопов, штурм помещений, зданий, окопов, блиндажей. То есть всё то, что нас ждёт впереди", — добавил один из инструкторов отряда с позывным Джинн.