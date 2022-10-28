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28 октября, 10:56

Российские войска отбили попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы РФ отбили попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и отбросили противника на исходные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских подразделений и огнём артиллерии противник отброшен на исходные позиции", — отметил он.

В результате были уничтожены более 30 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

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А ранее в Минобороны рассказывали, что Вооружённые силы России отбили атаку украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив до 125 военных ВСУ.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова

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