Российские войска отбили попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы РФ отбили попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и отбросили противника на исходные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских подразделений и огнём артиллерии противник отброшен на исходные позиции", — отметил он.

В результате были уничтожены более 30 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.