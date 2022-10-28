В РПЦ заявили, что хэллоуинские тыквы с прорезями и шляпы не оскорбляют чувства верующих

Тыквы с прорезями, посвящённые Хэллоуину, не оскорбляют чувства верующих. Об этом заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Я не считаю, что тыквы с прорезями нарушают чувства верующих", — приводит его слова "Газета.ru".

Комментируя видео из Петербурга, где горожанку оскорбила продажа атрибутики к празднику в супермаркете, Кипшидзе заметил, что это показывает непонимание Хэллоуина у некоторых людей в нашем обществе. Всё меньше людей, отметил он, готовы тратить деньги на покупку такой сомнительной атрибутики.

Петербурженку оскорбили хэллоуинские тыквы в супермаркете. Видео © VK / Мегаполис — Городская сеть информирования

"Празднование Хэллоуина не имеет в России никаких культурных корней, оно является абсолютно искусственным. Этот праздник во многом был способом заработать для многих коммерсантов, но даже в этом плане потерял своё значение", — добавил Кипшидзе.

Но продажу подобных тыкв и другой символики ограничивать не стоит, если она не выходит за рамки приличий, указал он.