В РПЦ заявили, что хэллоуинские тыквы с прорезями и шляпы не оскорбляют чувства верующих
Тыквы с прорезями, посвящённые Хэллоуину, не оскорбляют чувства верующих. Об этом заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Я не считаю, что тыквы с прорезями нарушают чувства верующих", — приводит его слова "Газета.ru".
Комментируя видео из Петербурга, где горожанку оскорбила продажа атрибутики к празднику в супермаркете, Кипшидзе заметил, что это показывает непонимание Хэллоуина у некоторых людей в нашем обществе. Всё меньше людей, отметил он, готовы тратить деньги на покупку такой сомнительной атрибутики.
Петербурженку оскорбили хэллоуинские тыквы в супермаркете. Видео © VK / Мегаполис — Городская сеть информирования
"Празднование Хэллоуина не имеет в России никаких культурных корней, оно является абсолютно искусственным. Этот праздник во многом был способом заработать для многих коммерсантов, но даже в этом плане потерял своё значение", — добавил Кипшидзе.
Но продажу подобных тыкв и другой символики ограничивать не стоит, если она не выходит за рамки приличий, указал он.
Ранее стало известно, что интерес россиян к мероприятиям в честь Хэллоуина снизился на 20%. На это влияет депрессивный настрой граждан и отъезд из страны части экономически активного населения.
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