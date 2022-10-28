Депутат Метелев предложил создать удобный сервис воинского учёта на "Госуслугах"

В России необходимо создать электронный сервис воинского учёта на "Госуслугах". С таким мнением выступил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелев в телеграм-канале. Он считает, что правильно выстроенная система учёта официальных изменений в жизни граждан позволит избежать массы проблем.

"Нам нужен электронный суперсервис на "Госуслугах". Который сам, анализируя цепочку событий в жизни граждан, будет корректировать их статус в банке данных Минобороны. И в нём же должно быть удобно отправлять электронные обращения об изменениях в два клика. Если сделаем, всем станет легче. Предложу идею коллегам", — отметил Артём Метелев.

По словам депутата, нынешний метод коммуникации в военкоматах устарел. Из-за него в системе происходят сбои. Он рассказал, что его команда ежедневно разбирает обращения россиян, которые по ошибке получили повестки, несмотря на статус студента или многодетность. Метелев считает, что этого можно было бы избежать благодаря специальному сервису.

"Формат взаимодействия с военкоматами настолько архаичен, что нормально организовать это было невозможно", — подчеркнул он.