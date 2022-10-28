Байдена назвали отражением позиции неоколониального Запада
Политолог Коновалов назвал Байдена отражением позиции неоколониального Запада
Президент США Джо Байден отражает позицию той части американского истеблишмента, которая считает необходимым усилить конфронтацию. Об этом заявил военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с телеканалом "360".
По словам эксперта, некоторые западные комментаторы пытаются быть объективными, они непредвзято относятся к событиям на Украине, видят ситуацию такой, какая она есть на самом деле, а также понимают необходимость дипломатического решения. Однако американские власти стоят на данной позиции, поскольку не видят другого пути для сохранения в США гегемонии. Тем самым они стараются цепляться за старое.
"Недаром президент России назвал эту часть Запада неоколониальным, цепляющимся за гегемонию, за давление на несогласных и так далее. Байден как раз представляет эту политическую страту", — сказал он.
Политолог подчеркнул, что власти США публично заявляют, что хотят ослабить Россию, чтобы она развалилась, распалась и исчезла. И хотя называют они цели свои именно так, на самом деле конечное желание у них другое. По словам Коновалова, Штаты намерены вовсе уничтожить РФ.
Ранее обозреватель WP Дэвид Игнатиус призвал Байдена к переговорам после речи Владимира Путина. По мнению журналиста, американский президент должен показать, что США не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта.
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