Байдена назвали отражением позиции неоколониального Запада

Президент США Джо Байден отражает позицию той части американского истеблишмента, которая считает необходимым усилить конфронтацию. Об этом заявил военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, некоторые западные комментаторы пытаются быть объективными, они непредвзято относятся к событиям на Украине, видят ситуацию такой, какая она есть на самом деле, а также понимают необходимость дипломатического решения. Однако американские власти стоят на данной позиции, поскольку не видят другого пути для сохранения в США гегемонии. Тем самым они стараются цепляться за старое.

"Недаром президент России назвал эту часть Запада неоколониальным, цепляющимся за гегемонию, за давление на несогласных и так далее. Байден как раз представляет эту политическую страту", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что власти США публично заявляют, что хотят ослабить Россию, чтобы она развалилась, распалась и исчезла. И хотя называют они цели свои именно так, на самом деле конечное желание у них другое. По словам Коновалова, Штаты намерены вовсе уничтожить РФ.