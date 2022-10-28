Лайф провёл "рейд" по бомбоубежищам Москвы и нашёл VIP-вариант с джакузи и бильярдом

Из-за недавнего указа, который поступил в УК "Жилищник", бомбоубежища в Москве начали приводить в соответствие с нормативами. Такая инвентаризация происходит регулярно, а сейчас проводится на всякий случай. В ходе "рейда" по укрытиям телеграм-канал SHOT обнаружил в Москве бомбоубежище, переоборудованное под сауну. В нём разместили баню, джакузи, бассейн и бильярдный стол.

Бомбоубежище в Москве переоборудовали в сауну. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, это помещение арендовали предприниматели и используют его законно. Но в отделе ЖКХ управы района Нагатино-Садовники пояснили: если бомбоубежище понадобится для использования по назначению, об этом сообщат руководству. При этом генеральный директор сауны убеждён, что перепрофилировать её не придётся. Он говорит, что их "подземная баня" уже давно не является военным объектом, а поблизости есть другие укрытия, которые привели в порядок.

В бомбоубежища, которые приводят в порядок, коммунальщики привозят десятки бутылей с водой, аптечки, фонарики, обустраивают туалеты, сколачивают лавки. Приводят в нормативное состояние и стены убежищ: на них вешают инструкции по пожарной безопасности, пользованию респираторами и защитными костюмами.

В Москве приводят в порядок бомбоубежища. Видео © Telegram / SHOT

После завершения подготовки укрытие проверяет и пломбирует специальная комиссия. Она указывает вместительность, количество сидячих мест, запас воды и другое.