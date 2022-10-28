Лайф провёл "рейд" по бомбоубежищам Москвы и нашёл VIP-вариант с джакузи и бильярдом
В Москве предприниматели переоборудовали старое бомбоубежище под сауну
Из-за недавнего указа, который поступил в УК "Жилищник", бомбоубежища в Москве начали приводить в соответствие с нормативами. Такая инвентаризация происходит регулярно, а сейчас проводится на всякий случай. В ходе "рейда" по укрытиям телеграм-канал SHOT обнаружил в Москве бомбоубежище, переоборудованное под сауну. В нём разместили баню, джакузи, бассейн и бильярдный стол.
Бомбоубежище в Москве переоборудовали в сауну. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, это помещение арендовали предприниматели и используют его законно. Но в отделе ЖКХ управы района Нагатино-Садовники пояснили: если бомбоубежище понадобится для использования по назначению, об этом сообщат руководству. При этом генеральный директор сауны убеждён, что перепрофилировать её не придётся. Он говорит, что их "подземная баня" уже давно не является военным объектом, а поблизости есть другие укрытия, которые привели в порядок.
В бомбоубежища, которые приводят в порядок, коммунальщики привозят десятки бутылей с водой, аптечки, фонарики, обустраивают туалеты, сколачивают лавки. Приводят в нормативное состояние и стены убежищ: на них вешают инструкции по пожарной безопасности, пользованию респираторами и защитными костюмами.
В Москве приводят в порядок бомбоубежища. Видео © Telegram / SHOT
После завершения подготовки укрытие проверяет и пломбирует специальная комиссия. Она указывает вместительность, количество сидячих мест, запас воды и другое.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, проведя час в бомбоубежище во время визита на Украину, попросил для Незалежной системы ПВО вместо танков.
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