Как найти бомбоубежище в Подмосковье Оглавление Служебная информация Отличия от Москвы Убежища в старом центре Заводские укрытия Подземные госпитали Подземные университеты Штабные убежища В отличие от столицы, в подмосковных городах нет метро, где можно с лёгкостью найти укрытие. Но на случай экстренной ситуации имеется немало других убежищ. 48920 48920 Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

В последние дни тема ядерной войны постепенно стала затихать. Это не значит, что опасность совсем миновала и стрелки на знаменитых "часах Судного дня" можно перевести на несколько секунд назад, но накал ядерных угроз всё же начал спадать. Тем не менее бдительность никогда не повредит, поэтому вслед за Москвой мы выясним, как обстоит дело с гражданскими убежищами во втором по населённости регионе России — Московской области.

Служебная информация

Напоминаем, что в настоящее время не существует ни одной достоверной карты убежищ Москвы или Подмосковья. Данная информация не публикуется в открытом доступе и остаётся только для служебного пользования. Всем желающим узнать точное местонахождение ближайшего убежища надо обращаться в районный учебно-консультационный пункт или городской отдел ГО и ЧС.

К слову, называть эти укрытия бомбоубежищами не совсем правильно. С 1950-х годов они проектируются с таким расчётом, чтобы защищать не только от бомб и снарядов, но и от радиации, а также отравляющих веществ.

Отличия от Москвы

Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

В Москве сориентироваться в случае тревоги очень просто даже не знакомому с тем или иным районом человеку. Достаточно добраться до станции метро, которая есть практически в каждом районе. Почти все станции столичного метрополитена изначально проектировались с расчётом на укрытие в случае воздушной тревоги. Аналогичными объектами двойного назначения являются подземные паркинги. В старых районах, где преобладает застройка ещё сталинской эпохи, отдельные бомбоубежища расположены из расчёта одно на несколько ближайших домов.

В более современных районах, где преобладает многоэтажная застройка, на смену отдельно оборудованным убежищам пришли укреплённые подвалы высотных домов, которые в случае необходимости укроют от опасности.

Но подмосковные города имеют ряд отличий. Прежде всего, там нет своей сети метро. А значит, самое очевидное укрытие для среднестатистического обывателя недоступно. Ещё одно отличие от столицы — размер городов, плотность застройки и наличие стратегически важных предприятий в том или ином городе.

Москва в силу своего статуса традиционно находилась в зоне особого риска. Но вот совершать налёты или тем более применять ядерное оружие в каких-то небольших городах, где нет никаких важных предприятий, просто бессмысленно. Поэтому в некоторых маленьких населённых пунктах вообще нет убежищ. В городах покрупнее, а тем более имеющих стратегически важные объекты, ситуация с убежищами иная. Местные укрытия можно разделить на несколько видов.

Убежища в старом центре

Фото © ТАСС/Zuma

В сталинское время массовое строительство было малоэтажным даже в областных центрах, а в небольших городах зачастую возводились двух- и трёхэтажные дома. В большинстве случаев они были уязвимы даже для обычных авиабомб, поэтому в старых центрах подмосковных городов сосредоточено самое большое количество отдельных убежищ.

Некоторые из них уже не отвечают современным стандартам безопасности и давно сняты с баланса и заброшены. Тем не менее часть из них всё ещё являются действующими. В более поздних многоэтажных домах в качестве временного укрытия могут использоваться укреплённые подвалы.

Заводские укрытия

Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

Почти все крупные города Московской области имеют как минимум одно крупное предприятие, которое в советское время считалось стратегическим. Соответственно, такому заводу в обязательном порядке требовалось иметь собственное убежище или даже несколько. Такие укрытия содержались в гораздо лучшем состоянии, чем обычные гражданские убежища в жилых зонах. Все они оборудовались дизель-генераторами, канализацией, там же хранились защитные средства, например противогазы, а также аптечки.

Посторонние попасть в эти убежища не могли, они были зарезервированы за персоналом предприятий и членами их семей. Они рассчитаны по меньшей мере на двое суток пребывания в них, что существенно больше, чем в стандартном убежище или подвале в жилом секторе.

На крупных и особо важных предприятиях создавались целые подземные мини-города. Например, на знаменитом РКК "Энергия" в Королёве, согласно данным из открытых источников, по меньшей мере 11 убежищ для работников.

Подземные госпитали

Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Ещё одни центры подземной жизни в подмосковных городах — убежища городских больниц. В каждом крупном городе Московской области существует городская больница, а иногда и целый больничный городок. В брежневскую эпоху почти все они в обязательном порядке оборудовались подземными укрытиями высшего качества.

В отличие от обычных убежищ в жилых массивах, это были полноценные подземные госпитали. В них предусматривалось размещение как больных, нуждавшихся в помощи, так и медицинского персонала. В самых крупных убежищах структура повторяла больничную, планировались даже отдельные подземные помещения под операционные, а также для размещения больных по разному профилю.

Предусматривались запасы не только аптечек, но и медицинских инструментов, различных препаратов, капельниц и т.д. Словом, в этих подземных госпиталях можно было проводить полноценные операции даже в случае апокалипсиса на поверхности. Кстати, в отличие от некоторых убежищ в жилмассивах, заброшенных после распада СССР, эти объекты находились на балансе больниц и поддерживались в рабочем состоянии. Все они и по сей день являются действующими.

Подземные университеты

Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

Подмосковные города не могут похвастать таким обилием университетов и институтов, как столица. Тем не менее в некоторых из них можно получить высшее образование, не выезжая в Москву. Почти все построенные в советские времена вузы имеют собственные укрытия. Не все они публикуют сведения о наличии на балансе подобных объектов, но из открытых источников известно, что своим убежищем располагает, к примеру, РГАЗУ в Балашихе.

Штабные убежища

В каждом подмосковном городе в обязательном порядке существует так называемое штабное убежище. Оно же "горкомовское". Правда, данный объект предназначается для руководящего состава города, простым смертным туда не попасть. Бункеры оборудованы связью, электричеством и прочими удобствами, что позволяет продолжать главе города осуществлять свои непосредственные функции даже в условиях ЧП. Как правило, это не автономный бункер, а отдельное помещение в наиболее оборудованном и оснащённом городском убежище.

Фото © Shutterstock Почему тема бомбоубежищ актуальна до сих пор? 0 Потому что военная доктрина НАТО теперь считает Россию врагом №1 Потому что владеть информацией о месте укрытия никому не повредит Свой ответ в комментарии

Авторы Евгений Антонюк