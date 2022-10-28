Съёмочная группа RT попала под обстрел ВСУ в Кировском районе Донецка

В Кировском районе Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT . Об этом сообщил корреспондент телеканала Хассан Насср. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

"В тот момент, когда приехали, к сожалению, опять был прилёт. Мы имеем прямое попадание осколков в нашу машину. <...> Самый большой осколок попал в сторону водителя. Слава богу, что машина была бронированная, все живы", — сказал журналист в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.