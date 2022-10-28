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28 октября, 10:16

Съёмочная группа RT попала под обстрел ВСУ в Кировском районе Донецка

В Кировском районе Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT. Об этом сообщил корреспондент телеканала Хассан Насср. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

Съёмочная группа RT попала под обстрел ВСУ в Донецке. Видео © Telegram / Hassan Nassr

"В тот момент, когда приехали, к сожалению, опять был прилёт. Мы имеем прямое попадание осколков в нашу машину. <...> Самый большой осколок попал в сторону водителя. Слава богу, что машина была бронированная, все живы", — сказал журналист в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что военкор Семён Пегов получил рваные раны стопы, подорвавшись на мине в Донецке. Журналиста почти сразу прооперировали, его состояние не вызвало опасений. Сам военкор заверил, что с ним всё нормально, а также поблагодарил местных врачей.

Обложка ©

Telegram / Hassan Nassr

Наталья Исакова

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