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Опубликовано 28 октября 2022, 10:02

Пообещавший Киеву поддержку Штайнмайер предрёк Германии "тяжёлые времена"

Штайнмайер назвал начало СВО на Украине переломным историческим моментом

Начало проведения российской спецоперации на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим Германию в период серьёзных экономических потрясений. Соответствующее заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе обращения к соотечественникам.

"24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодолённой. <...> Время серьёзных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен", — констатировал немецкий лидер.

В то же время он указал, что трудности, спровоцированные украинским конфликтом, не обойдут стороной немцев. Уже в настоящее время, по словам Штайнмайера, Германия испытывает "глубочайший кризис", страну ждут "тяжёлые времена".

Штайнмайер попросил для Украины ПВО вместо танков после часа в бомбоубежище
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Ранее Лайф сообщал, что Штайнмайер в ходе рабочей поездки в Киев заверил украинцев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина. Немецкая сторона, по его словам, будет продолжать оказывать помощь киевскому режиму "в экономическом, политическом и военном отношении".

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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