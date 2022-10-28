Пообещавший Киеву поддержку Штайнмайер предрёк Германии "тяжёлые времена"

Начало проведения российской спецоперации на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим Германию в период серьёзных экономических потрясений. Соответствующее заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе обращения к соотечественникам.

"24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодолённой. <...> Время серьёзных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен", — констатировал немецкий лидер.