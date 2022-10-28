Европа найдёт предлог для снятия ограничений на поставки зерна из РФ, считает эксперт
Политолог Коновалов: Европа придумает оправдание для выполнения сделки по зерну из России
Европейские страны найдут предлог для снятия ограничений на поставки российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки. Такое мнение высказал военный эксперт и политолог Иван Коновалов.
"Они могут придумать для себя самооправдание, чтобы в очередной раз не нападать на Россию. Скажут, что это нужно для спасения руководства Евросоюза. Оправдать можно как угодно. Они вполне могут так поступить", — приводит его слова телеканал "360".
Политолог уточнил, что Москва в ситуации с зерновой сделкой не проиграла, но и не выиграла, а все бонусы в этой истории получила Турция, ставшая своеобразным мостом между РФ и Европой. Однако роль России как главного поставщика зернового рынка никто не отменял, указал эксперт.
Как писал Лайф, ранее Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. В свою очередь Эрдоган также согласился с российским коллегой.
Unsplash