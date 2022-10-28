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28 октября, 09:53

Европа найдёт предлог для снятия ограничений на поставки зерна из РФ, считает эксперт

Политолог Коновалов: Европа придумает оправдание для выполнения сделки по зерну из России

Европейские страны найдут предлог для снятия ограничений на поставки российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки. Такое мнение высказал военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

"Они могут придумать для себя самооправдание, чтобы в очередной раз не нападать на Россию. Скажут, что это нужно для спасения руководства Евросоюза. Оправдать можно как угодно. Они вполне могут так поступить", — приводит его слова телеканал "360".

Политолог уточнил, что Москва в ситуации с зерновой сделкой не проиграла, но и не выиграла, а все бонусы в этой истории получила Турция, ставшая своеобразным мостом между РФ и Европой. Однако роль России как главного поставщика зернового рынка никто не отменял, указал эксперт.

Эрдоган выступил за поставки продовольствия и удобрений из России в бедные страны

Эрдоган выступил за поставки продовольствия и удобрений из России в бедные страны

Как писал Лайф, ранее Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. В свою очередь Эрдоган также согласился с российским коллегой.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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