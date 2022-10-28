Врач Длин рассказал, чем опасен бесконтрольный приём антибиотиков

Многие люди привыкли заниматься самолечением, в том числе "назначать" себе антибиотики. Однако такая терапия может нанести большой вред организму. Об этом в беседе с Лайфом предупредил врач высшей категории, глава частной медицинской клиники Сергей Длин.

"По сути, антибиотики убивают все виды бактерий — плохие и хорошие. Фактически происходит постепенная смена микрофлоры в организме, что может приводить к микронутриентному дефициту, к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, кишечника. Снижается иммунитет, потому что опять же основной иммунитет находится в нашем кишечнике", — уточнил специалист.

Антибиотики, по словам эксперта, не должны становиться "первой помощью" при простуде, ротавирусе и других заболеваниях, так как необходимо дать время для того, чтобы организм сам справился с недугом. При этом назначать лечение антибиотиками должен исключительно врач. Кроме того, во время антибиотикотерапии важно правильно питаться и исключить вредные привычки. Также после лечения необходимо использовать пробиотики. Ещё врач предупредил, что приём антибиотиков может вызывать рост различных грибковых заболеваний.

"Всё равно будет постепенно возникать резистентность к антибиотикам, здесь врач должен подобрать антибиотики другого класса, искать варианты, которые помогут справиться с инфекцией (при привыкании к антибиотикам. — Прим. Лайфа). Поэтому важно весь приём осуществлять с назначения врача", — добавил Длин.